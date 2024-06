Ibra e il nuovo ruolo: "Lavoro vicino a Cardinale e faccio operazioni con Moncada e Furlani"

Prima conferenza stampa per Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di Senior Advisor rossonero. Lo svedese spiega il suo impegno attuale per il Milan:

"Il mio ruolo è semplice. Capisco che tanti chiedono. Sono Operating Partner di RedBird e la mia responsabilità è il Milan, lavoro molto vicino a Gerry Cardinale e faccio operazioni con Moncada e Furlani. Sono sempre tra Casa Milan, Milanello e Vismara: ma non è un one man show, ognuno ha il suo ruolo e ognuno è importante con la sua responsabilità. Come la squadra lavora in campo, ce ne è un'altra sopra che lavora. Semplice no?"