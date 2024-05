Ibra, Furlani e Moncada: ascoltate! È un calciatore del Milan a dare un suggerimento enorme alla dirigenza

vedi letture

Simon Kjaer ha rilasciato ieri una intervista a MilanTV per annunciare ufficialmente il suo addio al Milan; come sempre ha fatto nei suoi anni in rossonero, il danese ha voluto (anche) inviare un consiglio, un lascito, una esortazione alla dirigenza e alla squadra tutta: "La qualità non basta. Per migliorare e per far crescere la squadra bisogna saper soffrire e avere la giusta mentalità per lavorare e guardare in avanti. Puoi fare tante cose con un gruppo, anche con meno qualità. Nel mondo del calcio c’è solo una cosa che comanda, ed è la mentalità. Tutti sanno giocare a calcio".

Non sono parole casuali o dettate dal momento, ma confermate dai fatti. Pensiamo un po' alla stessa parabola di Kjaer nel Milan: il grande salto di qualità nel gruppo di Stefano Pioli è avvenuto con l'. Personaggi di status, di spessore, di personalità, di anima, i quali sono riusciti ad infondere ai giovani ragazzi rossoneri la giusta mentalità per scalare le gerarchie soprattutto in Italia e anche in Europa. È evidente, dunque, quanto la componentesia fondamentale nella costruzione di una squadra vincente.Ed è importante chetengano conto di questo aspetto anche nelle prossime scelte, sia per quanto riguarda l'che per quanto riguarderà il. A questo Milan non serve un allenatore con poca verve verve, matecnicamente e moralmente i calciatori, un po' appiattiti dagli ultimi due anni deludenti; serve un, che vada magari anche a sopperire alle mancanze di una rosa che, tra l'altro, perderà uomini grossi del calibro di Giroud e di Kjaer nella prossima stagione, ritrovandosi senza anziani. Ecco appunto l'altra parte del suggerimento: nel calciomercato rossonero andranno benissimo i giovani forti, ma non bisogna dimenticare - come è stato in quel 2020 - che serviranno anche necessariamente. Tutti sanno giocare a calcio, ma nel calcio c’è solo una cosa che comanda: ed è la mentalità.