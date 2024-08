Ibra Jr, parla Zlatan: "Orgoglioso: sono qui per aiutarlo ma non per essere protettivo"

Zlatan Ibrahimovic, il giorno dopo l'amichevole a Chicago vinta contro il Real Madrid, è stato ospite del programma sportivo First Take su ESPN per parlare della tournée rossonera, di Pulisic, della sua nuova esperienza da dirigente e della MLS in generale. Le dichiarazioni di Ibrahimovic.

Sul figlio Maximilian che giocherà nel Milan Futuro: “Da padre sono molto orgoglioso e felice. Ha molto lavoro da fare. Non è facile per lui, portare il mio cognome. Ma per ora ha avuto una forte mentalità e questo è la cosa più importante. Poi ci penserà il destino: se dovrà succedere, succederà. Lui sta lavorando duro, ci crede tanto e vuole scrivere la storia e secondo lui è già migliore di me (ride, ndr). I sono qui per spingerlo e aiutarlo ma non per essere troppo protettivo: alla fine sta a lui. Aspettative? No, sono semplicemente felice per lui”.