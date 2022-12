Ibra leader del Milan, Pioli: "La sua mentalità ha alzato il livello della squadra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi anche sulla figura di Zlatan Ibrahimovic: "Senza togliere nulla a qualcuno, Zlatan è stato un elemento determinante nella crescita della squadra. Arrivare in un gruppo così giovane, e per la prima volta in una squadra non vincente e con giocatori non simili a lui, ha capito una realtà diversa. Tutti hanno saputo accettare pregi e difetti. La sua mentalità e la sua determinazione ha alzato il livello della squadra. Se c'era Zlatan in allenamento, c'era un certo livello. Ma anche Kjaer, Giroud, Maignan. Abbiamo quattro-cinque giocatori leader che fanno da traino".