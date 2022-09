Ibra: "Mi piace questo Milan. Il mercato ci ha rinforzato, ora abbiamo più alternative in panchina"

MilanNews.it

In merito alla crescita del Milan dopo lo scudetto, Zlatan Ibrahimovic ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Siamo ancora più forti dello scorso anno come gruppo. Nel complesso, siamo una squadra migliore, il mercato nell’estate dopo lo scudetto ci ha rinforzato e ora abbiamo più alternative in panchina. Se mi piace questo Milan? Questo è chiaro. Se non mi fosse piaciuto, non sarei stato qui".