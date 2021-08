Ibra, obiettivo rientro contro la Samp ma non si correranno rischi

Zlatan Ibrahimovic, subito dopo l'operazione al ginocchio del 18 giugno, ha iniziato fin da subito a lavorare per tornare in campo il prima possibile. L'obiettivo è da sempre quello di essere pronto per la prima partita di campionato in programma il 23 agosto contro la Sampdoria, ma a Milanello non si vogliono correre rischi e quindi lo svedese rientrerà solo quando starà bene. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.