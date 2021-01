Ibra razzista? Ecco cosa diceva alla BBC l'11 dicembre scorso

Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic, in un'intervista rilasciata alla BBC l'11 dicembre 2020, sul razzismo nel mondo dello sport: “Il razzismo è un problema di cui si parla da molto tempo. Credo che il calcio sia uno sport che connetta tutte le persone del mondo. Per questo motivo credo che il calcio sia una sola religione dove tutti sono i benvenuti. Quando certe cose accadono [incidenti razzisti], quando parliamo di razzismo credo che si tratti di persone poco educate o poco istruite che non hanno idea di cosa significhi vivere nel 2020. Non importa da dove vieni, chi tu sia, che colore tu sia. Siamo tutti uguali. O cambi, dando delle conseguenze reali, o non fai niente. In mezzo non c’è nulla, perché non aiuterebbe. Esiste il si o il no.”