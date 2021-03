Ibra-Sanremo, QS: "Tra palco e malelingue, risparmierà lo stress del pendolare"

Il QS oggi in edicola si sofferma sull'infortunio di Ibrahimovic e sulla sua presenza a Sanremo, titolando: "Tra palco e malelingue, risparmierà lo stress del pendolare". Da ieri fino a sabato Ibra avrà il pensiero su Sanremo, affiancato da due interisti come Fiorello e Amadeus. Niente sfida di domani all'Udinese, non per Sanremo ma per l'infortunio patito contro la Roma. E chi vedeva difficile la gestione di questa settimana da parte dello svedese può mettersi il cuore in pace. Così è tutto più facile. Nessuna corsa e nessun elicottero. Ora le male lingue serpeggiano e si lamentano, sollevando dubbi sull'infortunio stesso, ma pare difficile ipotizzare sia tutto una grande panzana, non sia altro per il fatto che si sta parlando di un professionista.