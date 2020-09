Ibrahimovic è sempre più decisivo per il Milan. E in carriera lo è stato praticamente ovunque. Lo svedese, infatti, ha preso parte attiva a 16 gol in 16 gare di esordio stagionale nei top 5 campionati europei (12 gol e quattro assist). Con la rete di ieri, inoltre, Zlatan è andato a segno in tre partite di fila nel torneo: non ci riusciva dal dicembre 2016 (con la maglia del Manchester United).