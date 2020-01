IBRA STORYGALLERY - Il tuffo di Napoli, Milan corsaro al San Paolo

25 ottobre 2010, i rossoneri sono attesi dalla complicatissima trasferta del San Paolo. Ad aprire le marcature è Robinho nel primo tempo, poi a pochi istanti dall'intervallo Pazienza si fa espellere per doppia ammonizione. Sembra tutto facile per il Milan ma i partenopei non si arrendono, andando all'arrembaggio nella ripresa. Ci pensa Ibrahimovic a far respirare il Milan, con un tuffo di testa su cross di Oddo al 71'. Lavezzi poi accorcerà per il definitivo 1-2.