Ibra su chi gli ha fato leadership: "Fabio Capello. Ha funzionato? Sono il migliore"

Nuova intervista direttamente dagli Stati Uniti per Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero che per sei mesi non ha parlato, approfittando per imparare in un nuovo ruolo, e da giugno in avanti invece si è fatto sentire in diverse occasioni. A intervistare lo svedese, sia sul suo ruolo al Milan che in una revisione di quella che è stata la sua carriera, ci ha pensato un sito web eminente come The Athletic.

Il suo compito è fornire guida e leadership. Chi glielo ha fornito nella sua carriera?

“Alla Juventus avevo Fabio Capello. Mi stava distruggendo. Ma allo stesso tempo mi costruiscono”.

Come?

"Facile. Oggi sei stato uno schifo. Domani sarai il migliore. E andrebbe così. Quindi, quando pensi di essere il migliore, ti distruggerebbe. Poi diventa confusione e non sai: "Cazzo, sono davvero il migliore o sono una merda?" Quindi, quando eri giù, lui ti stava ricostruendo".

Ha funzionato?

“Sono diventato il migliore. Quindi sì."