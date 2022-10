MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, sempre al lavoro per tornare in campo e sempre presente a bordo campo a San Siro per guidare i suoi compagni, è diventato testimonial del brand di abbigliamento sportivo svedese H&M Move. Il calciatore svedese si cimenta in allenamenti e posizioni non consuete per lui e viene allenato dall'attrice premio Oscar Jane Fonda.