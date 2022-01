Ibrahimovic al JDD: "Il giorno in cui vorrò essere il Direttore Sportivo del PSG, lo sarò"

Lo aveva accennato nel suo libro "Adrenalina", ora torna sull'argomento intervistato dal Journal du Dimanche: Zlatan Ibrahimovic parla così della possibilità di diventare DS del PSG nei prossimi anni: "Il giorno in cui vorrò essere direttore sportivo del PSG, lo sarò. "Ogni giorno il club diventa più grande. Quello era il progetto. Se non lo fosse, significherebbe che non stanno facendo il lavoro come si deve. Allenare e gestire una squadra così talentuosa non è facile. Da quello che posso vedere, il PSG sta facendo quello che deve fare".