Ibrahimovic al Monza? Antonini: "Perfetto in un contesto del genere"

MilanNews.it

Luca Antonini, ex compagno di Ibra al Milan nella sua prima parentesi rossonera, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'eventualità che Zlatan Ibrahimovic possa giocare per il Monza la prossima stagione: "Parliamo di una società sana, con proprietari e dirigenti che conoscono benissimo Zlatan. E un gruppo giovane, compreso anche l'allenatore. In un contesto del genere Ibrahimovic è perfetto: lui è capace di accelerare la crescita di una squadra giovane, come ha dimostrato in questi anni al Milan".