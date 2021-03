Ibrahimovic, aumentano le quotazioni dal 1’ dopo i problemi di Rebic e Leao

Stefano Pioli non ha ancora deciso la formazione del Milan che affronterà lo United, e aspetterà domani mattina per capire le condizioni fisiche degli attaccanti, ma Zlatan Ibrahimovic ha delle possibilità di partire dall’inizio. La questione principale riguarda il recupero o meno di Rebic e Leao, oggi entrambi non si sono allenati con il resto della squadra. Se almeno uno dei due giocatori potrà essere utilizzato contro il Manchester, allora per Ibra potrà esserci spazio nella ripresa. Altrimenti potrebbe giocare Zlatan dall’inizio proprio per mancanza di alternative in attacco.