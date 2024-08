Ibrahimovic: "Berlusconi mi ha dato la felicità, è una persona a cui tengo tanto"

Il Senior Advisor del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha aperto la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto rossonero, Emerson Royal. Una trattativa molto lunga, ma alla fine che ha portato all'happy ending. Lo svedese, alla vigilia del trofeo "Silvio Berlusconi" in programma questa sera tra Milan e Monza, ha ricordato anche il presidente più vincente della storia dei rossoneri:

"Quando parliamo di Silvio Berlusconi è una persona a cui tengo tanto. Prima volta che sono venuto al Milan mi ha dato la felicità: ho avuto tanta stima della persona. Mi spiace che non c'è più ma rimane sempre nella nostra memoria. Stasera giochiamo il Trofeo Berlusconi, un tributo per lui. Provo sempre a portare e trasmettere quello che mi ha insegnato lui: per me era un grande e siamo qui grazie a lui, era il Milan. Tutti hanno rispetto e gratitudine verso di lui".