Ibrahimovic contro il Brescia: tre vittorie su tre e due reti

Zlatan Ibrahimovic, in carriera, ha affrontato il Brescia in tre occasioni. Le prime due risalgono al 2004/05, quando vestiva la maglia della Juventus: lo svedese ottenne due vittorie su due in quel campionato, segnando anche un gol al Rigamonti. Un precedente anche in rossonero nella stagione 2010/11, il 3-0 di San Siro del 4 dicembre 2010: Zlatan in quell'occasione realizzò la terza rete che chiuse il match. Il classe '81 non giocò invece la gara di ritorno causa squalifica, ma il Milan riuscì comunque a vincere grazie al centro di Robinho.