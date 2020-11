Ibrahimovic, dato impressionante: ha segnato più gol in carriera dopo i 30 anni che prima

E' vero che i 30 anni sono visti come gli anni della maturità calcistica ma, al tempo stesso, la freschezza fisica dei primi anni di carriera garantiscono solitamente prestazioni di un livello superiore. Questa tendenza non sembrerebbe riguardare Ibrahimovic. I numeri della carriera dello svedese, infatti sottolineano come prima dei 30 anni lo svedese abbia segnato 186 gol mentre in questi ultimi 9 anni Ibra ha segnato la bellezza di 290 gol. Numeri impressionanti che evidenziano la seconda giovinezza del campione di Malmo.