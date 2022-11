Ibrahimovic elogia il lavoro di Maldini e Massara: "Grazie a loro il Milan è tornato al successo"

MilanNews.it

Intervistato a Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic ha elogiato il lavoro di Maldini e Massara: “Stanno facendo un grandissimo lavoro. Grazie a loro il Milan sta facendo questo percorso di successo. Stanno crescendo come la squadra e come il club, il club è in nuove mani e non è come prima. Stiamo facendo un grande lavoro, ognuno ha la sua responsabilità e tutti stanno facendo bene”.