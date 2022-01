Ibrahimovic, lo svedese in gol per il 24° anno solare consecutivo

Come riportato su Twitter dal noto giornalista Giuseppe Pastore, in Venezia-Milan Zlatan Ibrahimovic ha segnato in gare ufficiali per il 24° anno solare consecutivo (1999-2022), come Francesco Totti che segnò almeno una rete dal 1994 al 2017 (ultimo gol in Coppa Italia contro il Cesena).

In #VeneziaMilan #Ibrahimovic ha segnato in gare ufficiali per il 24° anno solare consecutivo (1999-2022), come Francesco Totti che segnò almeno una rete dal 1994 al 2017 (ultimo gol in Coppa Italia contro il Cesena). Chi offre di più? — Giuseppe Pastore (@gippu1) January 9, 2022