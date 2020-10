Zlatan Ibrahimovic, grazie alla doppietta alla Roma, è salito a sette reti in questa stagione. Lo svedese, in tutto il 2020, ha realizzato ben diciotto gol, undici dei quali nella scorsa stagione. Una media incredibile quella del numero 11 rossonero, capace di segnare così tanto in appena 25 partite, per una media di 0.72 centri a gara.