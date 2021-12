Ibrahimovic, niente Pallone d'Oro svedese: il premio va a Forsberg del Lipsia

Il Lipsia ha comunicato che Emil Forsberg ha vinto il Guldbollen, ossia il Pallone d’Oro svedese. Niente riconoscimento in questo 2021 per Zlatan Ibrahimovic, che in carriera lo ha comunque vinto in 12 occasioni. Forsberg, classe 1991, è al primo successo e si è meritato il riconoscimento dopo anche i 4 gol segnati ad Euro 2020 nelle sfide contro Slovacchia, Polonia (doppietta) e Ucraina.

𝔼𝕞𝕚𝕝 𝔽𝕠𝕣𝕤𝕓𝕖𝕣𝕘 - 𝔾𝕦𝕝𝕕𝕓𝕠𝕝𝕝𝕖𝕟 𝕨𝕚𝕟𝕟𝕖𝕣 𝟚𝟘𝟚𝟙 ⭐🇸🇪



