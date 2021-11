Ibrahimovic: "Sento che ho responsabilità, dare coraggio deve arrivare naturalmente"

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Prime Video alla vigilia della sfida di Champions League fra Atletico Madrid e MIlan, soffermandosi sull'approccio che avrà negli spogliatoi per caricare i propri compagni contro gli spagnoli: "Parlo tanto e sento che ho responsabilità. Non lo programmo, quando uno è leader non è perché lo dicono gli altri, lo sei automaticamente. Ognuno prende le sue responsabilità e chi se la sente di parlare e dire quello che pensa per spingere e dare coraggio deve arrivare naturalmente. Non è “Ibra adesso devi parlare te” o “Simon, adesso devi parlare tu”, non è così. Ognuno fa il suo per prepararsi e concentrarsi. Poi se fa ancora di più per aiutare i compagni arriva naturalmente. Le parole che dico mi arrivano lì, al momento. Non le preparo, è impossibile”.