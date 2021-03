Ibrahimovic: "Sto bene, voglio essere trattato come tutti. Non parlate dell'età"

Dopo la vittoria (con tanto di assist col tacco) contro il Kosovo, Zlatan Ibrahimovic ha parlato al canale svedese C More: "Ho detto ai miei compagni che non ho bisogno di segnare gol, ho già fatto il mio. Li aiuterò a farne altri, così si avvicineranno al mio record (Ibra è lo storico marcatore svedese con 62 gol, ndr). Più passano i giorni, più aumenta l'intesa, dentro e fuori dal campo. Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo stati più solidi e abbiamo creato tante occasioni. Giocherò la prossima? Sì, rimarrò. Poi il CT deciderà se schierarmi o meno, ma il mio corpo si sente bene. Non parlate della mia età, voglio essere trattato come tutti gli altri".