Ibrahimovic su Mourinho: "Sa come entrarti nella testa. Mi ha ricordato Capello"

Nuova intervista direttamente dagli Stati Uniti per Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero che per sei mesi non ha parlato, approfittando per imparare in un nuovo ruolo, e da giugno in avanti invece si è fatto sentire in diverse occasioni. A intervistare lo svedese, sia sul suo ruolo al Milan che in una revisione di quella che è stata la sua carriera, ci ha pensato un sito web eminente come The Athletic.

Su Mourinho e l'esperienza al Manchester United

"Quando arrivai in Inghilterra avevo 35 anni. La gente diceva che ero troppo vecchio, che dovevo ritirarmi, blah blah blah. Ma questo mi innesca. Questo... ti dimostrerò che hai torto. Mourinho? Jose era una macchina. Lui tira fuori il meglio da te. Lui è quella persona: manipolatore. Sa come entrarti nella testa. Lui sa come trattarti, indipendentemente dal tuo livello. Mi ha ricordato Capello. Ma una versione più recente. Disciplina. Duro. Intenso. Non i tipi morbidi. Questo è quello che mi piace. Ricordi da dove vengo? La mia famiglia è dura”.