Ibrahimovic vota Cardinale: “Ha un progetto vincente non solo per il presente ma a lungo termine”

vedi letture

Nella sua prima conferenza stampa al Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del rapporto con Gerry Cardinale. "Con Gerry abbiamo parlato tanto prima di iniziare questa avventura, questa terza vita. Ho conosciuto la persona e parliamo la stessa lingua, abbiamo gli stessi pensieri. Gerry è un vincente: con il Milan vuole arrivare, fare nel suo modo e con ambizione per creare un progetto vincente non solo per il presente ma a lungo termine”.

Poi ancora: “Gli ho detto che sono l'uomo perfetto, con intelligenza ovvio. Sono qui da sei mesi ma è come lavorare da due anni... Però sempre con grande ambizione", ha spiegato Ibrahimovic oggi a Milanello in conferenza.