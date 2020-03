Ibrahimovic vs Pandev: un duello che va avanti dal 2001

Nella partita di ieri abbiamo assistito al duello tra Ibrahimovic e Pandev. Il campione svedese e quello macedone, infatti, si sono scontrati per la prima volta nel 2001 in un confronto tra le nazionali di Macedonia e Svezia. Il crocevia, tra i due, è stato nel 2009/2010 quando Ibra andò via dall'Inter mentre Pandev arrivò ai neroazzurri. Uno scontro riproposto ieri in cui ad avere la meglio è stata il calciatore macedone, vittorioso con il Genoa grazie anche ad un suo gol.