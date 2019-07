Brutta notizia per il Milan, che nella gara di questa notte potrebbe aver perso per qualche tempo Theo Hernández. Il terzino francese è stato protagonista di un brutto scontro di gioco, che ha causato la sua prematura uscita dal campo. Il giocatore non si infortunava dall’Aprile 2019, mese in cui si fermò per 5 giorni a causa di un infortunio alla schiena.