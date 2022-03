Ielpo a Milan TV: "Tutte le partite ormai sono difficili"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presente negli studi di Milan TV, Mario Ielpo ha detto la sua sul match di sabato sera contro l'Empoli: "Tutte le partite ora sono difficili. Il Genoa, per esempio, ha fatto sette pareggi. L'Empoli gioca bene ed aver rischiato solo in una circostanza è tanta roba. In presentazione di partita la squadra di Andreazzoli era presentata come un'avversaria capace di creare tante occasioni, ma così non è stato".