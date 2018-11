Ielpo a MTV: "Higuain al centro del progetto del Milan, ma non al centro del gioco"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV della situazione psicologica di Higuain e del rigore fallito dal Pipita: "La difficoltà psicologica di Higuain va paragonata a quella avuta da Bonucci l'anno scorso in rossonero. Prima di avere Ronaldo, Higuain era il protagonista in bianconero e spesso subentra il meccanismo, sbagliato, di voler provare a dimostrare che quello forte eri tu e non la squadra dal quale provieni. Higuain è al centro del progetto a livello extra campo, ma poi in campo non è al centro del gioco e di questa cosa un po' lui ne soffre. C'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo. Il nervosismo di Higuain venuto fuori in queste ultime partite dipende da questo, secondo me. Rigore? La responsabilità di battere il rigore se la deve prendere il giocatore che ha più possibilità di realizzare il rigore, non più attributi degli altri".