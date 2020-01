Ielpo: "Consiglio a Suso di cambiare squadra. Piatek? Non mi sembra un bomber infallibile"

Mario Ielpo, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua su Suso e Piatek: "A Suso consiglierei di cambiare squadra, l'ambiente ora è difficile e riconquistarlo è come scalare una montagna. E' stato fischiato spesso, anche contro la Spal a partita chiusa. Per questo farebbe bene andare via. Chi lo acquista però potrebbe non fare un cattivo affare. Piatek mi è piaciuto fino ad un certo punto, non mi sembra un bomber infallibile del primo periodo al Milan. Comunque i rossoneri devono averne almeno tre di punte. La sua è una situazione più delicata e non so se riusciranno a muoverla".