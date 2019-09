Ielpo: "Milan non pronto per il derby. Biglia o Bennacer? Giampaolo scelga"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV del derby e del dualismo tra Biglia e Bennacer: "I timori si sono trasformati in realtà, il Milan ha dimostrato, purtroppo, di non essere pronto ad affrontare l'impegno. Le chiavi della difesa del Milan ce le hanno Musacchio e Romagnoli, si vede che si sentono titolari. In tutti gli altri ruoli della squadra non hanno questa sensazione, forse solo Calabria. Deve aver coraggio Giampaolo e fare una scelta. Se preferisce Biglia deve dirlo e proseguire con lui".