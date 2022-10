Ielpo: "Origi è un giocatore universale, il suo gol un'ottima notizia"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mario Ielpo, ex calciatore, è intervenuto a Tutti Convocati di Radio 24 soffermandosi su Origi: "Origi è un giocatore universale. È importante avere un giocatore così veloce in avanti. Giroud negli spazi fa fatica, è più un giocatore da sponda o uno stoccatore in area. È un'ottima notizia, perchè nelle prime partite sembrava che l'ex Liverpool volesse strafare".