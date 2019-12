Ielpo su Piatek: "E' arrivato un centravanti nuovo al Milan!"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV di Krzysztof Piatek: "E' arrivato un centravanti nuovo al Milan (ride, ndr). Prima non correva, non per mancanza di volontà, ma perchè non ce la faceva fisicamente. Adesso arriva tranquillo sul pallone e riesce a stoppare il pallone e andare via in velocità agli avversari. Ieri mi è piaciuto molto: ha vinto tutti i duelli e non ha perso quasi un pallone. E' un giocatore su cui adesso si può contare di nuovo. C'erano fantasmi dal punto di vista psicologico, ma la rinascita è dal punto di vista fisico. Poi viene aiutato da Suso e Bonaventura, che si accentrano e non lo lasciano più da solo nei pressi dell'area".