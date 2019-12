Ielpo sul contatto in area ai danni di Bonaventura: "E' rigore tutta la vita"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV del contatto in area nel secondo tempo tra Bonaventura ed Hernani: "C'è poco da dire, a livello tecnico è rigore tutta la vita. Non è stato nemmeno commentato come possibile rigore, mi fa specie che nemmeno se ne sia parlato. Hernani è andato direttamente sull'uomo, non ha neanche provato a contendere il pallone a Bonaventura".