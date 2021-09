Ielpo: "Tonali nettamente superiore agli altri contro la Juventus, sta conquistando personalità"

Mario Ielpo è intervenuto a Milan TV, soffermandosi sulla prestazione di Sandro Tonali contro la Juventus: “All’inizio il Milan era messo un po’ male in campo, soprattutto perché Tomori da terzino era in difficoltà dal punto di vista tattico e si era trovato spesso con un uomo in meno a centrocampo. Quando la partita è tornata sui binari della normalità, specialmente dopo l’ingresso di Kalulu, da quel momento secondo me non c’è stata partita a centrocampo e Tonali è stato nettamente superiore agli altri”“All’inizio il Milan era messo un po’ male in campo, soprattutto perché Tomori da terzino era in difficoltà dal punto di vista tattico e si era trovato spesso con un uomo in meno a centrocampo. Quando la partita è tornata sui binari della normalità, specialmente dopo l’ingresso di Kalulu, da quel momento secondo me non c’è stata partita a centrocampo e Tonali è stato nettamente superiore agli altri. Piano piano, col suo modo di fare, sta conquistando una personalità che in mezzo al campo ci vuole. Ha ritrovato la sua condizione fisica e mentale”