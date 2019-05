Ielpo: "Un allenatore straniero avrebbe bisogno di fare gavetta prima di allenare un top club di Serie A"

Mario Ielpo, a Milan Tv, ha parlato così degli allenatori italiani: “Abbiamo esportato grandi tecnici per tantissimo tempo, devo dire la verità in questo momento la nuova leva di allenatori non mi convince, quella intermedia. Conte e Allegri sono fenomeni, altri sono nati nel mito di Guardiola non capendone a fondo la sua filosofia e facendone una semplificazione errata. Il nostro campionato è sempre stato a sé stante, è sempre stato difficile importare allenatori dall’estero. Un allenatore anche di livello non dovrebbe partire da un top club ma da una squadra intermedia per adattarsi al calcio italiano, deve diventare italiano.