Il 16 luglio la Telekom Cup contro il Colonia. Prima qualche amichevole a basso ritmo

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato nei giorni scorsi e come ribadito quest'oggi da Tuttosport, il Milan ha già fissato una prima amichevole estiva in vista del prossimo campionato che inizierà prima rispetto al solito. Il 16 luglio i Campioni d'Italia giocheranno l'undicesima edizione della Telekom Cup contro il Colonia. Non sarà la prima amichevole dei rossoneri che sicuramente tra il 4 luglio, giorno che inizia il raduno, e il 16 avranno qualche altro test più leggero e a basso ritmo per iniziare a mettere corsa e minuti nelle gambe.