Il 2019 rossonero - Agosto: concorrenza battuta, il Milan ufficializza il colpo Leao

Il progetto del Milan di Elliott è quello di avere una squadra con tanti giovani talenti e per questo il Milan, il 1° agosto, ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dal Lille di Rafael Leao, strappandolo alla concorrenza di tanti altri club. Il portoghese, che è un 1999 ed è sbarcato a Milanello per circa 30 milioni di euro, è uno degli attaccanti in prospettiva più interessanti e il club di via Aldo Rossi punta fortemente su di lui sia per il presente che per il futuro.