Il 2020 rossonero: la parata più bella dell'anno? Quella di Gigio sul rigore di CR7 in Coppa Italia

E' ovviamente di Gianluigi Donnarumma la parata più bella del 2020 del Milan: si tratta del rigore parato dal giovane portiere milanista a Cristiano Ronaldo a Torino nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. In diretta quasi nessuno se n'era accorto, ma poi dal replay si è capito che la deviazione di Gigio, anche se minima, è stata decisiva. La conclusione del portoghese ad incrociare era forte e destinata all'angolino, ma Donnarumma si è buttato sulla sua destra con una velocità impressionante e ha sfruttato tutti i suoi 196 cm per arrivare sul pallone e deviarlo in modo decisivo sul palo. Quel match si concluse 0-0, decretando il passaggio del turno della Juventus, ma il gesto tecnico del giovane estremo difensore del Milan è rimasto negli occhi di tutti tifosi milanisti.