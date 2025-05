Il 24-25 maggio la IV edizione del Memorial Chignoli al centro sportivo di Zambrotta

Il centro sportivo "Eracle" dell'ex rossonero Gianluca Zambrotta, tra le altre cose campione del mondo con l'Italia nel 2006, il prossimo 24-25 maggio si terrà la IV edizione del Memorial Franco Chignoli, organizzato a partire dal 2002 dal figlio Olivier per omaggiare il direttore sportivo scomparso. Un torneo di calcio per la categoria dei "Pulcini 2° anno" che sarà anche un'occasione benefica di assoluto rilievo. In particolare, quest'anno, saranno sette le realtà a beneficiare delle donazioni: il denaro raccolto verrà devoluto all’Hôpital Salpêtrière di Parigi, Azzurrini Academy, Fondazione Francesca Rava, Paolo Rossi Foundation, L’Associazione Amici per il Centrafrica Carla Maria Pagani ODV, Agora’ 97 e Sostegno 70.

Il torneo prevede la partecipazione di 12 società professionistiche, in arrivo da tutta Europa: presente anche la formazione del Milan. Oltre ai rossoneri da segnalare la presenza di: F.C. Bayern Monaco, F.C. Schalke 04, Leeds United F.C.,Olympique Marseille, A.S. Roma, F.C. Empoli, F.C. Inter, F.C. Juventus, F.C. Torino, Atalanta Bergamasca Calcio, Como 1907. Come personalità del mondo del calcio, saranno presenti all'evento alcuni ex calciatori come Filippo Galli, Massimo Ambrosini, Pietro Vierchowod, Beppe Bergomi, tutti ambasciatori dell'evento.