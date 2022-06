Il Basaksehir vuole riscattare Duarte: presto chiederà lo sconto al Milan

MilanNews.it

Non solo in entrate, ma il Milan osserva anche la situazione in uscita dei propri giocatori. Il Basaksehir, che ha acquistato Duarte ormai 18 mesi fa in prestito con diritto di riscatto (cifra fissata sui 5,5 milioni), vuole riscattare il difensore brasiliano. Come scrive Tuttosport questa mattina in edicola, però, il club turco chiederà uno sconto al Milan per acquistare il giocatore a titolo definitivo.