Il Bayer Leverkusen pronto a chiudere per Amine Adli. Interessava anche al Milan

Il Milan ha nel mirino Yacine Adli per rinforzare il centrocampo, ma in precedenza aveva puntato anche un altro omonimo del centrocampista del Bordeaux. Si tratta di Amine Adli, giovane esterno in forza al Tolosa che sembra ad un passo dal Bayer Leverkusen. I tedeschi hanno superato anche la concorrenza di Bayern Monaco e Wolfsburg e sembrano pronti a raccogliere il classe 2000 come erede di Bailey, andato a giocare all'Aston Villa.