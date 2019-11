Il Benfica smentisce le voci su Perin: "Non siamo interessati"

Il Benfica, attraverso il proprio sito ufficiale, ha smentito la notizia di A Bola, la quale aveva aperto in prima pagina parlando di un nuovo interessamento delle "Aquile" per Mattia Perin: "Il quotidiano questa mattina ha diramato una notizia falsa e infondata a proposito di Perin. Abbiamo chiuso quella possibilità e non siamo interessati a metterlo sotto contratto. E' una notizia inventata". Il portiere della Juventus è stato accostato anche al Milan come un eventuale rinforzo in caso di addio di Donnarumma.