Il bilancio di Pioli contro l'Inter: quattro vittorie, quattro pari e sette sconfitte

Stefano Pioli, in carriera da allenatore, ha affrontato l'Inter in quindici occasioni. L'allenatore emiliano è riuscito a vincere in quattro occasioni, l'ultima delle quali il 20 dicembre 2015, con la vittoria a San Siro della Lazio per 2-1. I pareggi sono stati quattro, mentre i successi per i nerazzurri sette. Il confronto più recente è terminato 3-3, nella sfida del Franchi del 24 febbraio 2019, poco meno di un anno fa.