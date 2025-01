Il Bologna ferma anche quest'anno l'Inter: 2-2 a San Siro

Esattamente come l'anno scorso, anche quest'anno il Bologna ferma l'Inter a San Siro, e come l'anno scorso con lo stesso risultato: 2-2. Sulla panchina non c'è più Thiago Motta ma Vincenzo Italiano eppure il risultato non cambia. Finisce in parità l'ultimo dei tre recuperi della 19esima giornata che erano stati rinviati a causa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Un risultato che in cima fa felice il Napoli e l'Atalanta mentre in zona Europa fa sorridere il Milan che ora si trova con un punto di vantaggio sui rossoblù, al settimo posto.

Il vantaggio è proprio del Bologna nel primo tempo grazie al gol di Castro, bravissimo a deviare una conclusione di Moro. L'Inter però risponde subito con Dumfries e mette la testa avanti sull'ultima azione del primo tempo con la zampata di Lautaro Martinez. La partita è molto divertente anche nel secondo tempo con le due formazioni che hanno occasioni da una parte e dall'altra. Alla fine il Bologna riesce a pareggiarla al 64° grazie al gol di Holm.