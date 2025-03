Il Bologna smantella la Lazio: 5-0 al Dall'Ara per la squadra di Italiano

Il Bologna sogna in grande e smantella la Lazio al Dall'Ara. La squadra di Vincenzo Italiano, in uno dei tanti big match del 29° turno, vince con un netto 5-0 contro la formazione biancoceleste di Marco Baroni che è parsa molto affaticata dalle fatiche europee. Nel primo tempo i rossoblù mettono avanti la testa con il gol di Odgaard ma è a inizio ripresa che la gara si mette in discesa per gli emiliani: uno-due terrificante firmato Orsolini-Ndoye al rientro dagli spogliatoi. Il punto esclamativo lo mette prima Castro, su assist del prestito rossonero Pobega, e poi Fabbian. Con questo risultato, in attesa della Juve, il Bologna è quarto in solitaria.

Il programma completo della 29ª giornata

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce 2-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma 1-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona 0-1

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como 2-1

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli 1-0

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli 0-0

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio 5-0

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma-Cagliari DAZN

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN.