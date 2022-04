Il brand Milan cresce anche sui social: aumento dei follower su TikTok e Youtube

© foto di www.imagephotoagency.it

I social sono ormai parte integrante della vita di ognuno ma soprattutto sono un grande veicolo di comunicazione. Una società importante come il Milan lo ha capito e li sta usando per accrescere il suo brand in Italia e nel mondo. Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, i profili social rossoneri hanno visto un ingente aumento dei propri follower. Su TikTok, social del momento, il Milan ha incrementato i suoi seguaci del 162,5% da inizio stagione. Anche Youtube fa registrare numeri considerevoli: una crescita anno su anno del 104% e il milione di iscritti al canale da poco raggiunto. Possono sembrare inezie ma nel mondo odierno anche da queste piattaforme passa la costruzione dell'immagine di una società e ancor più di un club calcistico così popolare come il Milan.