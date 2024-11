Il calendario del Milan in Champions: sulla carta, si abbassa molto il livello delle avversarie

La vittoria contro il Real Madrid rilancia il Milan. Perché una sconfitta contro i Blancos sarebbe stata la terza in quattro partite, allontanando definitivamente la quota 16-17 (valida per arrivare nelle prime otto, più o meno), ma anche quella intorno ai 9-10 per il venticinquesimo posto. Vero è che gli avversari sono stati Bayer Leverkusen e Liverpool e che ora il calendario è in discesa. Anzi, è decisamente ripida, forse anche troppo veloce, visto che ci sono quattro partite in cui possono arrivare altrettante vittorie per arrivare a quota 18.

La prima è contro lo Slovan Bratislava, ancora a zero punti in classifica e che assomiglia tanto alla squadra materasso: 2 gol fatti ma anche 15 subiti, è la vittima sacrificale finora. Un po' come la Stella Rossa, anche lei a quota zero punti e con numeri simili alla squadra slovacca: 4 gol segnati e 16 subiti, differenza reti a -12 e cinque gol subiti dal Barcellona nella serata di ieri. A San Siro poi ci sarà la Cenerentola Girona, alla prima qualificazione in Champions League e che, dopo il primo fuoco fatuo della vittoria all'esordio, ha raccolto solo tre punti in totale. Infine la gara più ostica è quella con la Dinamo Zagabria: occhio però, dopo l'inizio pessimo e le 9 reti subite contro il Bayern Monaco, ecco che ha fatto 7 punti in tre partite.

Le prossime partite

Slovan Bratislava-Milan

Milan-Stella Rossa

Milan-Girona

Dinamo Zagabria-Milan