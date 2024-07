Il capitano dell'Atletico Koke saluta l'amico Alvaro Morata

vedi letture

Poco dopo l'ufficialità del suo trasferimento al Milan, il nuovo centravanti rossonero Alvaro Morata ha dedicato un post Instagram all'Atletico Madrid, in cui ha giocato quattro stagioni, salutando poi il capitano e amico Koke con cui ha condiviso lo spogliatoio fin da giovanissimo. Il messaggio di Morata recitava così: "Grazie Atletico Madrid. Grazie a voi, ai lavoratori del club, e ai tifosi, che siete l'anima di questo club. E grazie soprattutto a te Koke per avermi sempre aiutato in ogni momento e per tutto. Tu sei l'Atlético de Madrid. Mi mancherai, fratello".

Nei commenti non è tardata ad arrivare la risposta di Koke che ha scritto così: "La vita ci ha fatto incontrare e ci ha separato in diverse occasioni, ma sappiamo cos'è questa professione e tutto ciò che comporta... Auguro a te e alla tua famiglia tutto il meglio. Ci mancherai!"